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Moto furtada em Miranda acaba em desmanche

Peça do veículo roubado no dia 12 de maio seria colocada em outra motocicleta, informação levou à polícia a prender o ladrão

Flavio Brito

Publicado em 30/05/2017 às 17:35

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Uma moto que havia sido furtada em Miranda no dia 12 de maio acabou indo parar em um desmanche.  O dono chegou a oferecer recompensa de R$ 1.000 para quem o ajudasse a encontrar a motocicleta, que foi levada durante a madrugada.  À época do roubo, Wilian Justiniano usou o seu perfil na rede social Facebook para fazer o anúncio e relatar o furto. 

Ele descobriu o paradeiro do veículo depois que recebeu a informação de que alguém estaria tentando usar uma das peças em outra moto. Partes como o tanque, um pneu, bateria e partes do motor da motocicleta foram recuperadas. O dono da casa onde as peças estavam foi preso.

No dia do roubo, a motocicleta Honda, modelo CB300R – amarela, estava estacionada na casa do rapaz, que fica na rua Santos Dumont, 13 – no centro de Miranda. Wilian contou à equipe de reportagem de O Pantaneiro que recebeu informações da equipe de limpeza urbana do município de que a moto foi vista na residência por volta das 3h e não estava mais lá, por volta das 5h. 

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