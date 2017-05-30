Moto furtada em Miranda acaba em desmanche

Uma moto que havia sido furtada em Miranda no dia 12 de maio acabou indo parar em um desmanche. O dono chegou a oferecer recompensa de R$ 1.000 para quem o ajudasse a encontrar a motocicleta, que foi levada durante a madrugada. À época do roubo, Wilian Justiniano usou o seu perfil na rede social Facebook para fazer o anúncio e relatar o furto.

Ele descobriu o paradeiro do veículo depois que recebeu a informação de que alguém estaria tentando usar uma das peças em outra moto. Partes como o tanque, um pneu, bateria e partes do motor da motocicleta foram recuperadas. O dono da casa onde as peças estavam foi preso.

No dia do roubo, a motocicleta Honda, modelo CB300R – amarela, estava estacionada na casa do rapaz, que fica na rua Santos Dumont, 13 – no centro de Miranda. Wilian contou à equipe de reportagem de O Pantaneiro que recebeu informações da equipe de limpeza urbana do município de que a moto foi vista na residência por volta das 3h e não estava mais lá, por volta das 5h.