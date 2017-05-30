Trabalhador tem notebook furtado de dentro de seu veículo

Um funcionário da empresa Telemont, que presta serviço para a Oi em Aquidauana, ficou sem uma de suas ferramentas de trabalho, o notebook. Nesta segunda-feira (29), por volta das 14h40, ele trabalhava na Rua Gabriel Ferreira da Silva, no Bairro Alto, quando o furto aconteceu.

‘Eu estava a mais ou menos uns sessenta metros do meu veículo e não notei nada”, disse ele em depoimento a Polícia. A ação foi facilitada pelo fato dele ter deixado o vidro dianteiro, do lado do motorista, do seu veículo – um VW Gol, branco – aberto. O notebook estava dentro de uma bolsa verde, com a logomarca da Telemont no bolso.