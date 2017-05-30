Trabalhador tem notebook furtado de dentro de seu veículo

Aquidauana
Um funcionário da empresa Telemont, que presta serviço para a Oi em Aquidauana, ficou sem uma de suas ferramentas de trabalho, o notebook. Nesta segunda-feira (29), por volta das 14h40, ele trabalhava na Rua Gabriel Ferreira da Silva, no Bairro Alto, quando o furto aconteceu.
‘Eu estava a mais ou menos uns sessenta metros do meu veículo e não notei nada”, disse ele em depoimento a Polícia. A ação foi facilitada pelo fato dele ter deixado o vidro dianteiro, do lado do motorista, do seu veículo – um VW Gol, branco – aberto. O notebook estava dentro de uma bolsa verde, com a logomarca da Telemont no bolso.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS