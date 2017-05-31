Motociclista morre ao bater na traseira de ônibus parado

Acidente
De acordo com a polícia, velocímetro parou entre 110 e 115 km/h. Acidente foi na manhã desta quarta-feira (31).
Um motociclista de 44 anos morreu ao bater na traseira de um ônibus parado, na manhã desta quarta-feira (31), em Campo Grande. De acordo com a polícia, o velocímetro da moto parou entre 110 e 115 km/h.
O acidente aconteceu na avenida Mato Grosso, sentido Centro-bairro. O coletivo do transporte urbano estava parado para embarque e desembarque de passageiros quando foi atingido pela moto.
De acordo com a polícia, o motorista do ônibus fez teste do etilômetro, não sendo constatado consumo de álcool.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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