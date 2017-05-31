Motociclista morre ao bater na traseira de ônibus parado

Um motociclista de 44 anos morreu ao bater na traseira de um ônibus parado, na manhã desta quarta-feira (31), em Campo Grande. De acordo com a polícia, o velocímetro da moto parou entre 110 e 115 km/h.

O acidente aconteceu na avenida Mato Grosso, sentido Centro-bairro. O coletivo do transporte urbano estava parado para embarque e desembarque de passageiros quando foi atingido pela moto.

De acordo com a polícia, o motorista do ônibus fez teste do etilômetro, não sendo constatado consumo de álcool.