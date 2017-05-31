Motorista de Uber vive momentos de terror nas mãos de assaltantes na capital

Heverton Henrique Silva de Oliveira, 28, é motorista do aplicativo Uber em Campo Grande. Na noite de terça-feira (30) ele recebeu chamado para uma corrida. Teria que pegar dois passageiros atrás do Supermercado Atacadão da avenida Duque de Caxias. Lá chegando foi surpreendido, ficando sob a mira de uma arma, sendo orientado a passar para o banco de traz do veículo. Iniciava-se ali um tempo de terror.

Antes do veículo sair, Heverton, foi obrigado a envolver a cabeça numa blusa e coloca-la sobre o colo de um dos desconhecidos, para não ver o percurso. Em determinado momento do trajeto percebeu que mais pessoas entraram no veículo, entre elas uma mulher que aos gritos dizia ser do “Comando” e que seu marido era o chefe. “Se você não cooperar, morre!” chegou a dizer. Colocado no porta malas, viveu momentos de angústia por cerca de 90 minutos. Amordaçado e amarrado, foi deixado numa estrada vicinal, perto do local conhecido como Cabanas de Pontal, na saída para Rochedo.

Se movendo com dificuldades, a vítima do roubo conseguiu chegar a uma Chácara, onde foi socorrida pelo morador. Acionada, a Policia Militar conseguiu êxito nos contatos, pois os possíveis autores foram interceptados na cidade de Rio Negro, sendo eles Ítalo José Ferraz Mourão, de 20 anos; Rogério Silva de Brito, de 28 anos; Igor Figueiró Rando, de 18; e Andreia Sanches, de 36 anos.