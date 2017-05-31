Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:02

Buscar

Últimas notícias
X

Violência

Motorista de Uber vive momentos de terror nas mãos de assaltantes na capital

Vivaldo

Publicado em 31/05/2017 às 06:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Heverton Henrique Silva de Oliveira, 28, é motorista do aplicativo Uber em Campo Grande. Na noite de terça-feira (30) ele recebeu chamado para uma corrida. Teria que pegar dois passageiros atrás do Supermercado Atacadão da avenida Duque de Caxias. Lá chegando foi surpreendido, ficando sob a mira de uma arma, sendo orientado a passar para o banco de traz do veículo. Iniciava-se ali um tempo de terror.

Antes do veículo sair, Heverton, foi obrigado a envolver a cabeça numa blusa e coloca-la sobre o colo de um dos desconhecidos, para não ver o percurso. Em determinado momento do trajeto percebeu que mais pessoas entraram no veículo, entre elas uma mulher que aos gritos dizia ser do “Comando” e que seu marido era o chefe. “Se você não cooperar, morre!” chegou a dizer.  Colocado no porta malas, viveu momentos de angústia por cerca de 90 minutos. Amordaçado e amarrado,  foi deixado numa estrada vicinal, perto do local conhecido como Cabanas de Pontal, na saída para Rochedo.

Se movendo com dificuldades, a vítima do roubo conseguiu chegar a uma Chácara, onde foi socorrida pelo morador.  Acionada, a Policia Militar conseguiu êxito nos contatos, pois os possíveis autores foram interceptados na cidade de Rio Negro, sendo eles Ítalo José Ferraz Mourão, de 20 anos; Rogério Silva de Brito, de 28 anos; Igor Figueiró Rando, de 18; e Andreia Sanches, de 36 anos. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo