Mulher fica gravemente ferida em disparo de arma em Bonito

Uma mulher deu entrada em estado grave no Hospital Darci Bigaton, em Bonito, na noite de terça-feira (30), depois de ser atingida por um disparo de arma de fogo. A perfuração foi das costas ao tórax posterior, causando uma grande abertura.

Segundo a polícia, por volta das 22h15 a recepcionista do Hospital avisou a delegacia sobre a chegada da vítima. No local, a denúncia foi confirmada. Tratava-se de Vânia Garcete Duarte, de 48 anos, socorrida por um senhor, chamado Edson, que atendeu pedido do proprietário de um Bar da Rodovia Transpantaneira, onde o disparo aconteceu.

O autor se chamaria João, vulgo Cascavel, proprietário do estabelecimento que fica a 45 quilômetros da cidade. Ele teria relatado que baleou Vânia de forma acidental. A grave lesão motivou a solicitação de “vaga zero” para a cidade de Campo Grande. O fato foi registrado como homicídio na forma tentada.