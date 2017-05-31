Mulher fica gravemente ferida em disparo de arma em Bonito

Policial
Autor seria o dono do bar que alegou que o disparo foi acidental
Uma mulher deu entrada em estado grave no Hospital Darci Bigaton, em Bonito, na noite de terça-feira (30), depois de ser atingida por um disparo de arma de fogo. A perfuração foi das costas ao tórax posterior, causando uma grande abertura.
Segundo a polícia, por volta das 22h15 a recepcionista do Hospital avisou a delegacia sobre a chegada da vítima. No local, a denúncia foi confirmada. Tratava-se de Vânia Garcete Duarte, de 48 anos, socorrida por um senhor, chamado Edson, que atendeu pedido do proprietário de um Bar da Rodovia Transpantaneira, onde o disparo aconteceu.
O autor se chamaria João, vulgo Cascavel, proprietário do estabelecimento que fica a 45 quilômetros da cidade. Ele teria relatado que baleou Vânia de forma acidental. A grave lesão motivou a solicitação de “vaga zero” para a cidade de Campo Grande. O fato foi registrado como homicídio na forma tentada.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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