Quarta começa com mais um condutor transgredindo leis de trânsito em Aquidauana

Na rua Francisco Pereira Alves, no bairro São Pedro, uma moto foi retirada do trânsito e o seu condutor, J.A.A.O, de 30 anos, encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.O flagrante de embriaguez ocorreu por volta das 0h05 desta quarta-feira (31).

Em abordagem, policiais constataram que o homem exalava odor etílico, vermelhidão nos olhos e desiquilíbrio no andar. Teste de alcoolemia feito e contatou-se 1.05 MG/L de álcool em seu organismo.

Como conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool é passível de punição, o condutor não pode seguir sua rota.