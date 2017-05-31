Túmulo é violado em cemitério de cidade do interior

Um túmulo violado chamou a atenção das pessoas no Cemitério São Judas Tadeu, de Rio Brilhante, nesta terça-feira (30). O caixão foi encontrado aberto e os restos mortais teriam sido retirados do local, provavelmente na noite anterior.

Segundo a polícia, no local, um homem foi sepultado há cerca de 3 anos, e o desafio agora será investigar se o caso é um ato isolado de vandalismo, sendo o túmulo escolhido de forma aleatória, ou se o praticante do ato criminoso desejava violar especificamente aquela sepultura.

Uma equipe da Vigilância Sanitária da cidade esteve no cemitério, realizando os procedimentos necessários, entre eles a recolocação dos restos mortais no caixão, que voltou ao seu local de origem. Rastros de um veículo foram encontrados na área da violação.