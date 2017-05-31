Túmulo é violado em cemitério de cidade do interior

Estranho
Investigadores apuram se caso se trata de vandalismo ou a violação foi feito com objetivo específico
Um túmulo violado chamou a atenção das pessoas no Cemitério São Judas Tadeu, de Rio Brilhante, nesta terça-feira (30). O caixão foi encontrado aberto e os restos mortais teriam sido retirados do local, provavelmente na noite anterior.
Segundo a polícia, no local, um homem foi sepultado há cerca de 3 anos, e o desafio agora será investigar se o caso é um ato isolado de vandalismo, sendo o túmulo escolhido de forma aleatória, ou se o praticante do ato criminoso desejava violar especificamente aquela sepultura.
Uma equipe da Vigilância Sanitária da cidade esteve no cemitério, realizando os procedimentos necessários, entre eles a recolocação dos restos mortais no caixão, que voltou ao seu local de origem. Rastros de um veículo foram encontrados na área da violação.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS