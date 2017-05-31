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Tráfico Internacional

Turco saiu de Corumbá e foi preso em Terenos com carga de cocaína

Estrangeiro estava com droga escondida em fundo falso da mala

Renan Nucci

Publicado em 31/05/2017 às 15:32

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Operação conjunta realizada entre a Polícia Federal e Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) da Polícia Civil, ontem, culminou na prisão de um turco com 1,9 quilo de cocaína, num ônibus que partiu de Corumbá. A prisão foi realizada após os policiais vistoriarem a bagagem do homem, de 35 anos, e encontrarem a droga escondida no fundo da mala, quando o ônibus no qual viajava foi parado no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em Terenos.


Os policiais receberam a informação de que um homem de origem turca estaria vindo de Corumbá com cocaína em sua bagagem, no ônibus das 13 horas. De posse da informação, equipe policial deslocou-se para o posto da PRF, onde realizou a abordagem. Após entrevista com os passageiros, foi identificado o cidadão turco, que teve sua bagagem verificada por um cão farejador, o qual apontou a existência de drogas na mala.


Ao abrirem a mala, os policiais encontraram um fundo falso, no qual havia quatro invólucros que armazenavam 1,892 quilos de substância parecida com cocaína, o que fora confirmado após exame pericial. Embora a comunicação com o turco tenha sido precária, pois só falava muito pouco inglês e espanhol, ele admitiu ter trazido a mala com a droga de Santa Cruz de La Sierra, Bolívia.


Junto com a droga, a polícia também apreendeu duas notas de 100 reais e duas notas de 100 euros. Residente na Turquia, segundo dados do passaporte turco em sua posse, o homem foi levado para Superintendência Regional da PF no MS, onde se encontra à disposição da Justiça e onde também foi lavrado o procedimento de flagrante.

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