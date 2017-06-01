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Tráfico

Preso em Miranda pegou maconha em terreno baldio para entregar em Corumbá

Homem disse que receberia R$ 2 mil pelo serviço

Renan Nucci

Publicado em 01/06/2017 às 15:51

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que tentava chegar a Corumbá com 19 quilos de maconha. A droga havia sido recebida em um terreno baldio no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. O flagrante aconteceu terça-feira, na BR-262, em Miranda, mas foi divulgado pela PRF apenas nesta quinta-feira.


Ao fiscalizar uma van no quilômetro 600, agentes da PRF perceberam inquietação incomum em um dos passageiros. Sendo assim, procederam a uma revista nas duas malas que o homem trazia consigo. Ao abri-las, foram encontrados 23 pacotes contendo substância entorpecente com característica de maconha, que, juntos pesavam aproximadamente 19 quilos.

 

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