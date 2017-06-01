Preso em Miranda pegou maconha em terreno baldio para entregar em Corumbá

Tráfico
Homem disse que receberia R$ 2 mil pelo serviço
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que tentava chegar a Corumbá com 19 quilos de maconha. A droga havia sido recebida em um terreno baldio no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. O flagrante aconteceu terça-feira, na BR-262, em Miranda, mas foi divulgado pela PRF apenas nesta quinta-feira.
Ao fiscalizar uma van no quilômetro 600, agentes da PRF perceberam inquietação incomum em um dos passageiros. Sendo assim, procederam a uma revista nas duas malas que o homem trazia consigo. Ao abri-las, foram encontrados 23 pacotes contendo substância entorpecente com característica de maconha, que, juntos pesavam aproximadamente 19 quilos.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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