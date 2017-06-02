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Homem é detido por conduzir moto bêbado e fazer manobras na frente da polícia

Flavio Brito

Publicado em 02/06/2017 às 09:36

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Mais um flagrante de imprudência no flagrado no trânsito de Aquidauana, um homem de 40 anos foi detido pela Equipe Rotai do 7º Batalhão da Polícia Militar. Ele estava bêbado e conduzia uma moto, por volta das 21h desta quinta-feira (1º), no bairro Santa Therezinha. 

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor da moto foi flagrado fazendo manobras perigosas e empinando o veículo enquanto estava parado no sinal vermelho nas esquinas das ruas Oscar Trindade de Barros e Giovanni Toscano de Brito. 

O rapaz foi flagrado pela Equipe Rotai e arrancou assim que percebeu a presença dos policiais. O homem foi parado pela polícia metros depois, quando os agentes perceberam a embriaguez. O flagrante confirma os números de acidentes registrados em Aquidauana. Segundo a Assessoria  Especial de Trânsito, quase cinco acidente acontecem todos os dias.

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