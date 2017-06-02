Homem é detido por conduzir moto bêbado e fazer manobras na frente da polícia

Policial
Mais um flagrante de imprudência no flagrado no trânsito de Aquidauana, um homem de 40 anos foi detido pela Equipe Rotai do 7º Batalhão da Polícia Militar. Ele estava bêbado e conduzia uma moto, por volta das 21h desta quinta-feira (1º), no bairro Santa Therezinha.
De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor da moto foi flagrado fazendo manobras perigosas e empinando o veículo enquanto estava parado no sinal vermelho nas esquinas das ruas Oscar Trindade de Barros e Giovanni Toscano de Brito.
O rapaz foi flagrado pela Equipe Rotai e arrancou assim que percebeu a presença dos policiais. O homem foi parado pela polícia metros depois, quando os agentes perceberam a embriaguez. O flagrante confirma os números de acidentes registrados em Aquidauana. Segundo a Assessoria Especial de Trânsito, quase cinco acidente acontecem todos os dias.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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