Homem engole cocaína para escapar de flagrante

Desespero
Suspeito ingeriu a droga para tentar escondê-la da PRF, mas passou mal e foi internado na Capital com grave intoxicação
Está internado em estado grave um homem de 45 anos que ingeriu porções de cocaína para escapar de flagrante da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de ontem, na BR-163, em Jaraguari. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o setor de desintoxicação do Hospital Regional de Campo Grande.
Durante fiscalização no interior de um ônibus, agentes da PRF que usavam cães farejadores observaram que o passageiro apresentava nervosismo extremo, além de causar estranheza o fato de estar mastigando algo de forma anormal. O homem foi retirado do ônibus e cuspiu um invólucro contendo aproximadamente cinco gramas de cocaína.
Imediatamente agentes, ao perceberem que ele havia ingerido outras porções, acionaram o Corpo de Bombeiros. Socorristas iniciaram procedimento e solicitaram encaminhamento do homem até o hospital mais próximo, pois em razão de ter ingerido cocaína, já apresentava sinais que indicavam intoxicação e corria risco de morte.
O passageiro revelou ter optado por colocar o entorpecente na boca para não ser flagrado traficando, ao perceber a fiscalização com cães farejadores da PRF. O homem foi encaminhado em estado grave para o hospital de Jaraguari e depois para o Regional na Capital. Após ser liberado, será autuado pela Polícia Civil.
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