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Desespero

Homem engole cocaína para escapar de flagrante

Suspeito ingeriu a droga para tentar escondê-la da PRF, mas passou mal e foi internado na Capital com grave intoxicação

Renan Nucci

Publicado em 02/06/2017 às 14:32

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Está internado em estado grave um homem de 45 anos que ingeriu porções de cocaína para escapar de flagrante da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de ontem, na BR-163, em Jaraguari. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o setor de desintoxicação do Hospital Regional de Campo Grande.


Durante fiscalização no interior de um ônibus, agentes da PRF que usavam cães farejadores observaram que o passageiro apresentava nervosismo extremo, além de causar estranheza o fato de estar mastigando algo de forma anormal. O homem foi retirado do ônibus e cuspiu um invólucro contendo aproximadamente cinco gramas de cocaína. 


Imediatamente agentes, ao perceberem que ele havia ingerido outras porções, acionaram o Corpo de Bombeiros. Socorristas iniciaram procedimento e solicitaram encaminhamento do homem até o hospital mais próximo, pois em razão de ter ingerido cocaína, já apresentava sinais que indicavam intoxicação e corria risco de morte.


O passageiro revelou ter optado por colocar o entorpecente na boca para não ser flagrado traficando, ao perceber a fiscalização com cães farejadores da PRF. O homem foi encaminhado em estado grave para o hospital de Jaraguari e depois para o Regional na Capital. Após ser liberado, será autuado pela Polícia Civil.

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