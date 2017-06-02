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4t de maconha

Motorista receberia R$ 50 mil para levar droga do MS para a Bahia

Homem foi preso em operação realizada pela Polícia Federal ontem à noite

Renan Nucci

Publicado em 02/06/2017 às 14:57

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Policiais federais prenderam ontem à noite um homem com quatro toneladas de maconha escondidas em meio a sacos de ração para cachorro. Motorista profissional, o homem, de 48 anos, natural de Douradina (PR) e residente em Mundo Novo, disse aos policiais que receberia R$ 50 mil pelo transporte da droga de Naviraí até a Bahia, oferecido por um desconhecido num posto de combustíveis às margens da BR-163.


Os policiais receberam a informação de que uma carreta Scania vermelha, placa LVY 6583, estaria se dirigindo a Campo Grande com uma grande quantidade de entorpecente. Com a informação, a equipe de policiais federais empreendeu diligência, tendo encontrado a carreta na BR-163 vindo de Anhanduí, perto do Posto Platinão, cerca de 15 km da entrada de Campo Grande. Após acompanhar a carreta por alguns quilômetros, os policiais decidiram abordar o veículo no momento em que se deslocava no sentido Jaraguari, na BR-163, perto da rotatória de saída de Campo Grande.


O homem, que tem esposa e três filhos, estava sozinho no momento da abordagem. Tendo declarado inicialmente transportar ração para cachorro, frente à iminente descoberta da droga, acabou confessando que carregava maconha em troca dos R$ 50 mil que receberia pelo transporte, ao entregar a carga de entorpecente no Estado da Bahia.


A carreta foi vistoriada já no pátio da Superintendência da PF no MS, quando foram encontradas as 4,007 toneladas de maconha, distribuídas em 133 tabletes sob os sacos de ração. 

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