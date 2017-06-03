Adolescente de 17 anos é assassinado a tiros em frente de casa

Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros na manhã de hoje, em frente a uma bicicletaria em Paranaíba.

De acordo com o jornal Tribuna Livre, vítima estava na frente de sua residência, quando suspeito efetuou os disparos e fugiu.

Mesmo ferido, adolescente chegou a correr cerca de 100 metros, mas não resistiu aos ferimentos e caiu em frente a bicicletaria, onde morreu antes da chegada dos bombeiros.

Uma mulher que também estava no local foi atingida e encaminhada para a Santa Casa de Paranaíba em estado grave.

Polícia Civil foi ao local e investiga motivações do crime e procura pelo suspeito, que não foi identificado.