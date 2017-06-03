Em cinco meses, 20 toneladas de drogas foram apreendidas nas rodovias de MS

De janeiro a maio de 2017, mais de 20 toneladas de drogas foram apreendidas nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul.

Segundo balanço divulgado na noite de ontem pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), número é quase o dobro do apreendido no mesmo período do ano passado, que foi de 12,8 toneladas.

Conforme a PRE, principal entorpecente apreendido foi a maconha, que totalizou 20.244,435 quilos.

Também foram retirados de circulação 416,450 quilos de cocaína, 233,988 kg de pasta base e 1,980 quilo de crack. No total, foram 20.896,863 quilos de drogas.

Em 2016, foram 12 toneladas de maconha, 150 kg de cocaína, 7 kg de pasta-base, 98 kg de crack e 15 kg de haxixe.