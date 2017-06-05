Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:04

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Capotamento deixa dez pessoas feridas na Reta do Taboco

Família seguia para a fazenda de um conhecido para passar o fim de semana

Flavio Brito

Publicado em 05/06/2017 às 08:24

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um capotamento na BR-419 – a proximamente de 20 km de Aquidauana – deixou 10 pessoas feridas na manhã deste domingo (4). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h38 e, segundo as informações divulgadas pela assessoria, quatro pessoas precisaram ser imobilizadas e lavadas para o hospital. As vítimas tinham entre 17 e 73 anos. 

As demais vítimas foram atendidas, depois de serem encontradas andando pelo local. Segundo o condutor, a família se deslocava para passar o fim de semana na fazenda de um conhecido na região do Taboco, quando uma Seriema cruzou a frente do veiculo ,e ao tentar desviar, o motorista perdeu o controle do veiculo, saiu da pista e capotou próximo à margem da rodovia. 

Algumas pessoas que estavam na carroceria foram arremessadas para fora. Os feridos foram atendidos pela Equipe de Resgate e Salvamento e encaminhados ao P. S. municipal em Aquidauana.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo