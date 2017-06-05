Capotamento deixa dez pessoas feridas na Reta do Taboco

Um capotamento na BR-419 – a proximamente de 20 km de Aquidauana – deixou 10 pessoas feridas na manhã deste domingo (4). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h38 e, segundo as informações divulgadas pela assessoria, quatro pessoas precisaram ser imobilizadas e lavadas para o hospital. As vítimas tinham entre 17 e 73 anos.

As demais vítimas foram atendidas, depois de serem encontradas andando pelo local. Segundo o condutor, a família se deslocava para passar o fim de semana na fazenda de um conhecido na região do Taboco, quando uma Seriema cruzou a frente do veiculo ,e ao tentar desviar, o motorista perdeu o controle do veiculo, saiu da pista e capotou próximo à margem da rodovia.

Algumas pessoas que estavam na carroceria foram arremessadas para fora. Os feridos foram atendidos pela Equipe de Resgate e Salvamento e encaminhados ao P. S. municipal em Aquidauana.