Ladrões quebram porta de vidro para furtar roupas da Casa Branca

Policial
Pelo menos 30 peças masculinas foram levadas da loja, incluindo camisetas bonés e tênis
A loja Casa Branca, no centro de Aquidauana, foi invadida por ladrões na madrugada deste domingo (4). O estabelecimento pertence à família da vice-prefeita Selma Seleiman (PMDB). Ela usou sua página pessoal no Facebook para comentar e lamentar o fato.
Segundo a vice-prefeita, 30 peças masculinas foram furtadas da loja, incluindo camisetas, camisas, bonés e tênis.
O boletim de ocorrência foi registrado pelo proprietário da loja, o ex-prefeito de Aquidauana, Fauzi Suleiman. Segundo o registro feito na 1ª DP, a porta de vidro do local foi quebrada e acionou o alarme. Antes da chegada dos profissionais da empresa de segurança, as peças foram levadas.
Fauzi contou aos policiais que um funcionário da seguradora já estava no local quando chegou, o alarme foi acionado por volta das 2h.
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