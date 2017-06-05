Traficantes são presos com 4,2 toneladas de maconha pelo DOF em MS

Policial
Grupo tinha estrutura de rádio para se comunicar com outros criminosos durante o percurso
Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de ontem (4), por volta das 14 horas, um caminhão Mercedes-Benz transportando 4,2 toneladas de maconha. O entorpecente estava escondido na carroceria do caminhão boiadeiro carregado com milho.
As prisões ocorreram durante abordagens em uma estrada vicinal próximo da rodovia MS-180, em Iguatemi. Quatro homens foram presos, sendo que dois deles faziam o trabalho de informantes ao condutor do caminhão sobre policiamento na região, com auxílio de rádios transmissores.
Os quatro, o caminhão, o entorpecente, as duas motocicletas e os rádios transmissores foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, para os procedimentos legais.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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