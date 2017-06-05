Traficantes são presos com 4,2 toneladas de maconha pelo DOF em MS

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de ontem (4), por volta das 14 horas, um caminhão Mercedes-Benz transportando 4,2 toneladas de maconha. O entorpecente estava escondido na carroceria do caminhão boiadeiro carregado com milho.



As prisões ocorreram durante abordagens em uma estrada vicinal próximo da rodovia MS-180, em Iguatemi. Quatro homens foram presos, sendo que dois deles faziam o trabalho de informantes ao condutor do caminhão sobre policiamento na região, com auxílio de rádios transmissores.



Os quatro, o caminhão, o entorpecente, as duas motocicletas e os rádios transmissores foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, para os procedimentos legais.