Em ação de guerra, bandidos explodem carro forte e obrigam reféns a juntar dinheiro

Carro forte da empresa de transporte de valores Brinks foi alvo de quadrilha de assaltantes na manhã desta terça-feira, na rodovia MS-156, entre os municípios de Caarapó e Amambai. Usando metralhadora .50, o grupo rendeu três seguranças, explodiu o veículo com dinamite e obrigou reféns a juntar o dinheiro espalhado pela via. Para fugir, os criminosos usaram um Hyundai Tucson que foi incendiado. Não há informações sobre o valor roubado.



Segundo a Polícia Civil, por volta das 10 horas, o carro forte seguia rumo a Amambai, que fica na fronteira com o Paraguai, quando o Tucson se aproximou e os criminosos passaram a atirar nos pneus, obrigado o motorista a parar. Em seguida, o bando usou bananas de dinamite para explodir o forte. Motoristas que passavam no momento foram rendidos para ajudar na coleta das cédulas.



Equipes de delegacias especializadas, Polícia Militar e Departamento de Operações de Fronteira (DOF) foram para o local e encontraram o Tucson queimado alguns quilômetros adiante. A suspeita é de que os autores tenham fugido para o lado do Paraguai. Não é descartado envolvimento de facções que atuam na fronteira. Apesar da violência em verdadeiro cenário de guerra, ninguém se feriu.

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