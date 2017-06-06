Homem de 56 anos denúncia possível golpe com cartão de crédito e de loja na Capital

Policial
Aquidauanense informou à polícia que teve o nome negativado por compras que não fez
Um morador de Aquidauana de 56 anos registrou boletim de ocorrência depois de suspeitar de que teve o nome usado para compras em um catão de crédito que ele não possui, além do cartão de uma rede lojas de Campo Grande.
O aquidauanense procurou a 1ª DP na manhã desta segunda-feira (5), depois que tentou abrir uma conta em uma instituição financeira e foi avisado que estava com o nome negativado em bancos de dados como SCPC e Serasa.
A vítima do possível golpe ainda informou à polícia que recebeu correspondências de cobrança do cartão de crédito e da loja na Capital.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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