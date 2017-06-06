Homem de 56 anos denúncia possível golpe com cartão de crédito e de loja na Capital

Um morador de Aquidauana de 56 anos registrou boletim de ocorrência depois de suspeitar de que teve o nome usado para compras em um catão de crédito que ele não possui, além do cartão de uma rede lojas de Campo Grande.

O aquidauanense procurou a 1ª DP na manhã desta segunda-feira (5), depois que tentou abrir uma conta em uma instituição financeira e foi avisado que estava com o nome negativado em bancos de dados como SCPC e Serasa.

A vítima do possível golpe ainda informou à polícia que recebeu correspondências de cobrança do cartão de crédito e da loja na Capital.