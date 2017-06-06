Mulheres são presas com mais de 20 kg de maconha em Coronel Sapucaia

As policiais militares da cidade de Coronel Sapucaia faziam patrulhamento pela saída da cidade, quando realizaram abordagem de duas mulheres que estavam com duas bolsas de nylon. Elas afirmaram que esperavam por carona para Dourados (MS).

Durante a revista nas bolsas foram localizados 21 tabletes de uma substância esverdeada aparentando ser maconha. A quantidade de entorpecente totalizou 23 Kg.

De acordo com as informações divulgadas pela polícia nesta segunda-feira (5), quando foram questionadas sobre a droga, elas contaram à polícia que cada uma receberia a quantia de R$ 2.500, que seria depositada em suas contas, quando o entorpecente fosse entregue na cidade de Dourados.

As mulheres foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil, junto com a droga, na manhã de domingo (4).