Pai ajuda a polícia a localizar jovem depois de furto em mercado

Policial
Rapaz de 18 anos foi preso em Miranda depois de levar uma bicicleta de um supermercado
Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante depois de furtar uma bicicleta em um supermercado de Miranda na noite desta segunda-feira (5). O crime ocorreu no Supermercado Cacique, na avenida João Pedro Pedrossian.
De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz foi preso por um investigador da polícia que estava no ginásio de esportes da cidade, próximo ao local do crime.
O pai do autor também assistia à partida de futebol que ocorria naquele momento e já havia se comprometido a fazer o filho devolver a bicicleta.
A vítima contou à polícia que avisou o dono do supermercado sobre o furto. O empresário verificou as imagens da câmara de segurança e reconheceu o autor. Ele mesmo decidiu procurar pelo rapaz, mas acabou encontrando primeiro o pai dele no ginásio.
O jovem de 18 anos foi localizado logo em seguida e levado para a Delegacia de Polícia de Miranda.
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