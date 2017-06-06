Pai ajuda a polícia a localizar jovem depois de furto em mercado

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante depois de furtar uma bicicleta em um supermercado de Miranda na noite desta segunda-feira (5). O crime ocorreu no Supermercado Cacique, na avenida João Pedro Pedrossian.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz foi preso por um investigador da polícia que estava no ginásio de esportes da cidade, próximo ao local do crime.

O pai do autor também assistia à partida de futebol que ocorria naquele momento e já havia se comprometido a fazer o filho devolver a bicicleta.

A vítima contou à polícia que avisou o dono do supermercado sobre o furto. O empresário verificou as imagens da câmara de segurança e reconheceu o autor. Ele mesmo decidiu procurar pelo rapaz, mas acabou encontrando primeiro o pai dele no ginásio.

O jovem de 18 anos foi localizado logo em seguida e levado para a Delegacia de Polícia de Miranda.