Polícia Militar prende mais de 1,5 mil foragidos da Justiça

Mais de mil foragidos da Justiça foram retirados das ruas de Mato Grosso do Sul somente nos meses de janeiro a maio deste ano. O trabalho realizado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) conta com importante apoio da sociedade, que é uma grande parceira e pode continuar contribuindo com informações por meio do disque denúncia 181 ou pelo próprio 190. As ações fazem parte do programa “MS Mais Seguro”, que tem como objetivo garantir a tranquilidade e a ordem pública.

Dados do setor de inteligência da PMMS mostram que de 1º de janeiro a 20 de maio de 2017, a polícia conseguiu localizar e prender 1.512 foragidos da Justiça, que são pessoas que fugiram do sistema prisional ou estão com mandato de prisão em aberto. Todos os procedimentos relativos ao tratamento e punibilidade dos foragidos da justiça estão previstos no Código de Processo Penal.

Para o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, os números são resultados, principalmente, da intensificação de ações de prevenção a partir das metas do programa “MS Mais Seguro”, que compactua com o atual plano de comando da Polícia Militar, e tem a finalidade de garantir a segurança e a preservação da ordem pública em todo o Estado.

“A decisão de acolher ou facilitar o esconderijo e fuga de um foragido, segundo o Código Penal, também é considerado um crime. Aqui no nosso estado temos contado com o importante apoio da nossa população nessa missão, para retirar os criminosos das ruas. Regras rígidas, aliadas ao policiamento preventivo e ostensivo, têm garantido que esses foragidos possam pagar pelos seus crimes conforme determina a Lei. Vamos continuar trabalhando para garantir um Mato Grosso do Sul cada dia mais seguro para nossas famílias”, afirmou o governador.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa disse que a melhora nos números se devem ao policiamento preventivo, realizado por meio da intensificação de rondas e abordagens diárias, atrelados ao planejamento estratégico adotado pelas unidades da PMMS.

“Estamos fazendo um empenho enorme para criar uma condição de tranquilidade à população de MS. A segurança pública é uma prioridade de Governo e as ações de enfrentamento a criminalidade são um pedido pessoal do governador Reinaldo Azambuja a nossa corporação. Com o investimento de mais de R$ 115 milhões no reforço da estrutura das forças policiais temos certeza que vamos conseguir manter a ordem pública e melhorar as condições de segurança em todo Estado”, frisou o secretário.