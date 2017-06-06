Servidora de posto de saúde tem bicicleta furtada

Policial
Funcionária da prefeitura trabalha na unidade de saúde da Santa Therezinha e foi furtada no início da tarde desta segunda-feira
Uma servidora da unidade de saúde da vila Santa Therezinha teve a bicicleta furtada na tarde desta segunda-feira (5). De acordo com o boletim de ocorrência, o ladrão deve ter se aproveitado do grande movimento de pacientes no posto, para levar a bicicleta.
A funcionária do posto, de 31 anos, contou aos policiais que chegou para trabalhar, por volta das 13h. Estava chovendo no momento e muitos pacientes já esperavam no local para receber atendimento.
A atendente resolveu deixar a bicicleta, já na área interna da unidade, e liberar a entrada dos pacientes. Ela contou que abriu a porta, deixou sua bolsa atrás do balcão de atendimento e retornou pegar a bicicleta, mas ela já havia sido levada.
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