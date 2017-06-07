Ações de policiamento conseguem recuperar mais de 900 veículos em 2017

O policiamento realizado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul vem registrando diversos números positivos. Um deles é na recuperação de veículos produtos de roubo e/ou furto. Somente nos cinco primeiros meses de 2017 a PMMS recuperou 919 veículos, reduzindo o prejuízo da população, por meio de blitz para verificar documentação de condutores e até mesmo com apoio da sociedade por meio de denúncias. As ações são realizadas pela Polícia Militar dentro do plano de comando do Programa MS Mais Seguro.

Atualmente em sua 4ª etapa, o programa do Governo do Estado já investiu R$ 76 milhões na compra de viaturas, armamentos, munições e equipamentos de proteção pessoal para as Polícias e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. O Governo também reforçou o efetivo, com a contratação de 320 agentes penitenciários, além de realizar cursos de aperfeiçoamento e promoções dos militares da ativa. O total de investimentos previsto pelo programa deve atingir os R$ 115 milhões.

“Os números positivos das nossas forças policiais nos estimula a investir mais. E os recursos que vem sendo aplicados nas estruturas de segurança pública refletem nos índices de atendimento à população. Hoje, o Mapa da Violência, elaborado pelo Ministério da Justiça, aponta que nosso Estado é o 3º mais seguro do Brasil. Vamos continuar a investir para ser o mais seguro do Brasil, mesmo sendo um Estado de fronteira”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

Lançado pelo Governo do Estado há sete meses, o programa de investimentos nas forças de segurança pública MS Mais Seguro, prevê a entrega de centenas de viaturas para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros no primeiro semestre de 2017. O processo licitatório para a compra dos veículos foi finalizado em dezembro passado. São 278 camionetes SUV, 74 veículos hatch, 38 motocicletas, oito caminhões autobomba tanque, três vans, dois caminhões autobomba rápido, dois ônibus e um caminhão com escada magirus que servirão à população nos próximos meses.

O incremento e apoio do motopoliciamento ao Batalhão de Choque – que já inclui a Rotac e Operações com Cães – permitiu ainda um maior índice de recuperação de veículos roubados. A quantidade de viaturas a ser entregue pelo MS Mais Seguro no primeiro semestre deste ano é 32% maior do que a distribuída nos seis primeiros meses do programa, de junho a dezembro de 2016. No ano passado, o MS Mais Seguro adquiriu 306 viaturas para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros: 67 em setembro, 154 em novembro e 85 em dezembro. Juntas, as viaturas entregues e em processo de licitação representam reforço de 712 veículos na frota das forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul.