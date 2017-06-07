Casa é invadida por ladrões e botijões são furtados no São Francisco

Policial
Ladrões aproveitaram que uma casa do Jardim São Francisco estava vazia para furtar objetos do local, nesta terça-feira (6), em Aquidauana. De acordo com o boletim de ocorrência, o furto percebido por volta das 8h da manhã de ontem.
A dona está trabalhando em uma fazenda e pediu para que a sogra cuidasse da residência. Os ladrões arrombaram uma das janelas e conseguiram levar dois botijões de gás.
O boletim de ocorrência foi registrado pela sogra da dona casa.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS