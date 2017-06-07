Casa é invadida por ladrões e botijões são furtados no São Francisco

Ladrões aproveitaram que uma casa do Jardim São Francisco estava vazia para furtar objetos do local, nesta terça-feira (6), em Aquidauana. De acordo com o boletim de ocorrência, o furto percebido por volta das 8h da manhã de ontem.

A dona está trabalhando em uma fazenda e pediu para que a sogra cuidasse da residência. Os ladrões arrombaram uma das janelas e conseguiram levar dois botijões de gás.

O boletim de ocorrência foi registrado pela sogra da dona casa.