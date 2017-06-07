Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:06

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Em Miranda, casal fazia da residência depósito de produtos furtados

Polícia recuperou roupas, eletrônicos, bolsa, cosméticos e até mesmo um violino

Renan Nucci

Publicado em 07/06/2017 às 14:31

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Policia Civil prendeu Luciano Benitez de Campos, 26 anos,  e Érika Trindade do Rosário Calonga, 22 anos, por receptação e posse de drogas para consumo pessoal. Conforme apurado, a dupla mantinha em uma casa na cidade de Miranda, depósito de produtos furtados.


Durante investigações a furto de residência no município, a polícia obteve informação de que dentro da casa de Luciano  haviam objetos de origem ilícita. Uma equipe foi ao local e acabou recepcionada pelo homem e pela esposa, que permitiram entrada para averiguação.


Durante vistoria  foi encontrado uma “paradinha” ( sacolinha plástica) de pasta base de cocaína, momento em que Luciano passou a ficar nervoso, empreendendo  fuga, sendo perseguido pela equipe policial, e detido a quatro quadras do local.


Foi realizada revista minuciosa em outros cômodos, onde foi encontrado roupas, roteador, controle de ar condicionado, bolsa feminina, cosméticos e um violino, tudo furtado. O casal foi autuado e os objetos entregues as vítimas. Toda a ação ocorreu na última sexta-feira, mas foi divulgada à imprensa apenas hoje.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo