Em Miranda, casal fazia da residência depósito de produtos furtados

Policial
Polícia recuperou roupas, eletrônicos, bolsa, cosméticos e até mesmo um violino
A Policia Civil prendeu Luciano Benitez de Campos, 26 anos, e Érika Trindade do Rosário Calonga, 22 anos, por receptação e posse de drogas para consumo pessoal. Conforme apurado, a dupla mantinha em uma casa na cidade de Miranda, depósito de produtos furtados.
Durante investigações a furto de residência no município, a polícia obteve informação de que dentro da casa de Luciano haviam objetos de origem ilícita. Uma equipe foi ao local e acabou recepcionada pelo homem e pela esposa, que permitiram entrada para averiguação.
Durante vistoria foi encontrado uma “paradinha” ( sacolinha plástica) de pasta base de cocaína, momento em que Luciano passou a ficar nervoso, empreendendo fuga, sendo perseguido pela equipe policial, e detido a quatro quadras do local.
Foi realizada revista minuciosa em outros cômodos, onde foi encontrado roupas, roteador, controle de ar condicionado, bolsa feminina, cosméticos e um violino, tudo furtado. O casal foi autuado e os objetos entregues as vítimas. Toda a ação ocorreu na última sexta-feira, mas foi divulgada à imprensa apenas hoje.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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