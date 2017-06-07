Em Miranda, casal fazia da residência depósito de produtos furtados

A Policia Civil prendeu Luciano Benitez de Campos, 26 anos, e Érika Trindade do Rosário Calonga, 22 anos, por receptação e posse de drogas para consumo pessoal. Conforme apurado, a dupla mantinha em uma casa na cidade de Miranda, depósito de produtos furtados.



Durante investigações a furto de residência no município, a polícia obteve informação de que dentro da casa de Luciano haviam objetos de origem ilícita. Uma equipe foi ao local e acabou recepcionada pelo homem e pela esposa, que permitiram entrada para averiguação.



Durante vistoria foi encontrado uma “paradinha” ( sacolinha plástica) de pasta base de cocaína, momento em que Luciano passou a ficar nervoso, empreendendo fuga, sendo perseguido pela equipe policial, e detido a quatro quadras do local.



Foi realizada revista minuciosa em outros cômodos, onde foi encontrado roupas, roteador, controle de ar condicionado, bolsa feminina, cosméticos e um violino, tudo furtado. O casal foi autuado e os objetos entregues as vítimas. Toda a ação ocorreu na última sexta-feira, mas foi divulgada à imprensa apenas hoje.