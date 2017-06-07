Homem é esfaqueado por vizinho em Anastácio

O desentendimento entre vizinhos resultou em um homem ferido a facadas na noite desta terça-feira (6), em Anastácio. De acordo com as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, as equipes foram chamadas às 19h52, par atender uma ocorrência com uma vítima ferida por arma branca, na rua Campo Grande – Jardim Independência.

No momento em que os Bombeiros chegaram, o homem de 45 anos estava sentado em uma cadeira, consciente e orientado, apresentando um corte na parte posterior da coxa, com presença de hemorragia moderada. A vítima relatou a Equipe que o autor seria o seu vizinho.

Ele foi atendido pela Equipe de Resgate e encaminhados ao Pronto Socorro Municipal, em Aquidauana.