Jardineiro corta árvores da vizinhança e acaba multado pela polícia

Jardineiro de 43 anos foi multado pela Polícia Militar Ambiental, por cortar sem autorização 16 árvores das espécies Sibipiruna e Ipê, no Bairro Cohab, no município de Guia Lopes da Laguna. Os policiais chegaram ao autor por meio de denúncia enviada pela Prefeitura Municipal.



As atividades de poda radical sem autorização de órgão ambiental competente foram interditadas ontem. O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.600,00. Ele também responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de três meses a um ano de detenção.