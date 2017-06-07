Motociclista é jogado para fora da pista por carreta na BR-262

Um homem de 40 anos foi encontrado caído às margens da BR-262 na noite desta terça-feira (6). O rapaz contou que perdeu o controle da CG Titan preta que pilotava e acabou saindo da pista.

Ele relatou que estava de moto quando – perto do posto da Polícia Militar Ambiental – foi fechado por uma carreta e sofreu queda, por volta das 18h50.

Um rapaz que voltava de Campo Grande para Aquidauana o viu na pista e acionou equipes do Corpo de Bombeiros. A ocorrência também foi atendida pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O condutor da moto foi trazido para o Hospital regional de Aquidauana.