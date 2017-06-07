Motociclista é jogado para fora da pista por carreta na BR-262

Policial
Homem foi encontrado por outro motorista caído às margens da rodovia
Um homem de 40 anos foi encontrado caído às margens da BR-262 na noite desta terça-feira (6). O rapaz contou que perdeu o controle da CG Titan preta que pilotava e acabou saindo da pista.
Ele relatou que estava de moto quando – perto do posto da Polícia Militar Ambiental – foi fechado por uma carreta e sofreu queda, por volta das 18h50.
Um rapaz que voltava de Campo Grande para Aquidauana o viu na pista e acionou equipes do Corpo de Bombeiros. A ocorrência também foi atendida pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O condutor da moto foi trazido para o Hospital regional de Aquidauana.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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