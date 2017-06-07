Mulher de 48 anos denuncia furto de R$ 400 na Caixa Econômica

Policial
Cliente contou à polícia que dinheiro foi levado quando ela foi ao banco fazer um depósito
Uma mulher de 48 anos registrou boletim de ocorrência por furto em uma agência bancária de Aquidauana, na tarde desta terça-feira (6). De acordo com o boletim de ocorrência, ela pretendia fazer depósitos na agência da Caixa Econômica, quando teve um dos envelopes com dinheiro furtado.
A vítima contou à polícia que faria os depósitos em um dos caixas eletrônicos. O envelope furtado tinha a quantia de R$ 400. A vítima suspeita que o valor tenha sido levado enquanto se deslocava dentro da agência.
Segundo a autora da denúncia, pelo menos 15 clientes estavam na agência quando ela percebeu o furto, por volta das 16h20 de ontem.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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