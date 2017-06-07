Mulher de 48 anos denuncia furto de R$ 400 na Caixa Econômica

Uma mulher de 48 anos registrou boletim de ocorrência por furto em uma agência bancária de Aquidauana, na tarde desta terça-feira (6). De acordo com o boletim de ocorrência, ela pretendia fazer depósitos na agência da Caixa Econômica, quando teve um dos envelopes com dinheiro furtado.

A vítima contou à polícia que faria os depósitos em um dos caixas eletrônicos. O envelope furtado tinha a quantia de R$ 400. A vítima suspeita que o valor tenha sido levado enquanto se deslocava dentro da agência.

Segundo a autora da denúncia, pelo menos 15 clientes estavam na agência quando ela percebeu o furto, por volta das 16h20 de ontem.