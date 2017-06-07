Rodovias estaduais registram dois acidentes por dia em 2017

A Polícia Militar Rodoviária divulgou balanço dos últimos cinco meses. Durante os cinco primeiros meses deste ano, a atuação da polícia militar rodoviária vem sendo intensificada, garantindo a tranquilidade dos cidadãos que utilizam as rodovias e na prevenção dos acidentes.

De acordo com os números divulgados, 312 acidentes foram registrados nas rodovias estaduais – o que significa que as equipes atendem, em média, dois acidentes por dia. Apesar do alto índice, os números representam queda de 23,35% na quantidade de acidentes registrada no mesmo período do ano passado.

Ainda conforme os registros da Polícia Militar Rodoviária, 91.656 veículos foram vistoriados nesse período, deste total, 177 foram apreendidos. Ocorrências de contrabando e descaminho também estão na mira dos agentes. Entre janeiro e maio, 52.152 maços de cigarro foram apreendidos. As ocorrências de contrabando e descaminho totalizaram 144 no período.