Acidente com dois caminhões interdita parcialmente rodovia em Miranda

Um acidente na manhã desta quinta-feira (8), no km 659 da BR-262, deixou a rodovia parcialmente interditada, em Miranda, na região oeste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida envolveu dois caminhões. Os detalhes do acidente não foram divulgados pela polícia. Um motorista teve ferimentos leves e recebeu atendimento médico.