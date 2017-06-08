Acidente com dois caminhões interdita parcialmente rodovia em Miranda

Policial
Um acidente na manhã desta quinta-feira (8), no km 659 da BR-262, deixou a rodovia parcialmente interditada, em Miranda, na região oeste de Mato Grosso do Sul.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida envolveu dois caminhões. Os detalhes do acidente não foram divulgados pela polícia. Um motorista teve ferimentos leves e recebeu atendimento médico.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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