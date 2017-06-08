Homem é preso depois de matar enteada a tiros e ferir gravemente esposa

O pedreiro Ramão Carvalho de Souza de 56 anos acusado de atirar e matar a enteada e ferir a esposa em uma residência onde eles moravam na rua Candelária Sarate bairro Benedito Rondon. O crime ocorreu por volta das 17h40 desta quarta-feira (7), segundo informações do site Rio Brilhante Em Tempo Real.

Ele teria assassinado a tiros a enteada Talia Soares Reche, de 19 anos, e ferido gravemente a esposa Elza Aparecida Soares, 47 anos. O caso de feminicídio ocorreu no bairro Benedito Rondon, em Rio Brilhante.

Ramão foi localizado em uma região de mata, a cerca de 30 km da cidade, em um lugar conhecido como “Bolicho da areia”, na estrada do Suez.

Ao ser preso por investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais), da Polícia Civil, o homem estava sem a arma de fogo usada no atentado. Ele disse em depoimento que perdeu o revólver durante a fuga a pé pelo matagal.

O acusado confessou o assassinato, em entrevista ao site Rio Brilhante em Tempo Real, e disse estar arrependido. Ramão contou que estava em casa com as vítimas. Os três teriam começado uma discussão motivada pelas cobranças de mãe e filha, em razão de Ramão não estar ajudando a pagar contas em casa, ou que ele teria que ”ajudar mais”.

Ele relatou ainda que sempre teve um relacionamento conturbado com Elza e Talia, mas que trabalha como pedreiro, e ajudava em casa. Durante a discussão, os ânimos teriam se exaltado mais, ele foi até o quarto pegou o revólver e atirou primeiro em Talia. Segundo ele, Elza teria entrado na frente na tentativa de defender a filha e também foi atingida por um disparo no rosto. Talia foi morta com pelo menos três disparos.

Durante buscas na residência, os policiais civis encontraram duas espingardas, calibres 22 e 28, além de munições. As armas estavam em cima de um guarda-roupa. De acordo com o delegado André Luís de Mendonça Fernandes, além de responder por feminicídio consumando, Ramão também foi autuado por tentativa de feminicídio e posse ilegal de arma de fogo. O corpo de Talia foi encaminhado para o IML de Dourados onde passara por exames e deverá retornar para velório, por volta das 10h desta quinta-feira (8).