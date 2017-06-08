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Crime organizado

Irmãs são sequestradas e decaptadas na fronteira com o Paraguai

Na casa havia tabletes de maconha que seriam usados para amostragem, por isso, existe suspeita de ligação com o crime organizado

Renan Nucci

Publicado em 08/06/2017 às 10:05

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As duas jovens sequestradas na tarde de ontem (7) em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, foram encontradas mortas. Os corpos estavam sem cabeça e carbonizados na carroceria de uma caminhonete, que foi completamente queimada. Segundo informações do site Porã News, Agentes da Divisão de Homicídios da Policia Nacional informaram que os corpos foram encontrados em uma estrada vicinal, a oito quilômetros da fronteira com o Brasil.

As irmãs Fabiana Aguayo Baez, 23, e Adriana Aguayo Baez, 28, estavam em casa quando por volta das 15h de ontem.

De acordo com a polícia, os homens encapuzados chegaram à residência que fica no bairro Obrero, atiram no cão com uma pistola 9 mm e pegaram as mulheres à força. Testemunhas acionaram a polícia, mas o grupo conseguiu fugir antes da chegada dos agentes. Na casa havia tabletes de maconha que seriam usados para amostragem, por isso, existe suspeita de ligação com o crime organizado.

Os corpos estavam na carroceria de uma caminhonete Ford Ranger branca, totalmente queimados. Um motosserra e um machado teriam sido utilizados na execução das jovens, conforma a polícia. A Polícia Civil paraguaia investiga se as mortes foram encomendadas pelo ex-marido de Fabiana, identificado como Juliano Pereira, 39, que está preso em Campo Grande. Ele não teria aceitado o fim do relacionamento, há 15 dias.

Ainda conforme as investigações, após o término ele teria feito várias ameaças de morte à jovem, mesmo de dentro da prisão.

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