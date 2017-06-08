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Loja Casa Branca é alvo de ladrões pela 2º vez em quatro dias

Vitrine do estabelecimento foi estilhaçada para ladrões furtarem tênis roupas

Flavio Brito

Publicado em 08/06/2017 às 13:00

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A loja Casa Branca, no centro de Aquidauana, voltou a ser invadida por ladrões na madrugada desta quinta-feira (4). O estabelecimento pertence à família da vice-prefeita Selma Seleiman (PMDB). Desta vez, a vitrine foi quebrada e mais de 30 pares de tênis foram levados do local. Este é o segundo furto em quatro dias. 

No domingo (4), 30 peças masculinas já haviam sido furtadas da loja, incluindo camisetas, camisas, bonés e tênis. No primeiro furto, o boletim de ocorrência foi registrado pelo proprietário da loja, o ex-prefeito de Aquidauana, Fauzi Suleiman. Segundo o registro feito na 1ª DP, a porta de vidro do local foi quebrada e acionou o alarme. Antes da chegada dos profissionais da empresa de segurança, as peças foram levadas. 

Agora, o vidro da vitrine foi estilhaçado, por volta da 1h45. Peças de vestuário também foram levadas, incluindo roupas intimas e camisas. A família contou à equipe de reportagem de O Pantaneiro que tinha planos de aumentar a área de vitrines da loja para deixar a fachada ainda mais bonita. Um chave de fenda e uma pedra enrolada em um pano foram recolhidos pela polícia. O material teria sido para tentar arrancar e quebrar a vitrine.

Em virtude da proximidade dos furtos, os Suleiman agora temem que estejam sendo alvo de perseguição. “Casa Branca furtada de novo, hoje de madrugada, quinta-feira (8 de junho). Duas vezes numa mesma semana. Muito preocupante. Alarmes, monitoramento, polícia parecem que não intimidam mais. Mais do que o prejuízo material (outra vitrine quebrada, mais alguns produtos furtados), o que incomoda é a sensação de vulnerabilidade e insegurança. Vitrines são um belo sinal de modernização de nosso comércio e embelezam muito a cidade, mas como mantê-las ou ampliá-las com essa ameaça?”, publicou Fauzi Suleiman, em sua página pessoal no Facebook. 

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