PM de folga mata assaltante em posto de combustíveis na Capital

Policial lotado no Batalhão de Choque da Polícia Militar matou suspeito de roubo a posto de combustíveis na noite de ontem (7), em Campo Grande. O militar impediu o assalto, mas não conseguiu evitar a fuga de outros dois autores, que saíram em um automóvel.

Conforme apurado, o PM, de folga, estava no estabelecimento localizado na rua Spipe Calarge, quase perto da Avenida Interlagos, no Bairro Coopharádio, quando o suspeito, identificado como Aguinaldo Romero Ferreira, 38 anos, chegou com uma pistola .40 e anunciou o roubo.

O policial reagiu a tempo e o baleou, enquanto os demais fugiram. O veículo usado foi encontrado abandonado no Bairro Pioneiros. Aguinaldo morreu no local, antes mesmo que pudesse ser socorrido. Conforme registrado, ele era foragido da justiça.