PM de folga mata assaltante em posto de combustíveis na Capital

Violência
Outros dois suspeitos fugiram de carro e abandonaram o veículo
Policial lotado no Batalhão de Choque da Polícia Militar matou suspeito de roubo a posto de combustíveis na noite de ontem (7), em Campo Grande. O militar impediu o assalto, mas não conseguiu evitar a fuga de outros dois autores, que saíram em um automóvel.
Conforme apurado, o PM, de folga, estava no estabelecimento localizado na rua Spipe Calarge, quase perto da Avenida Interlagos, no Bairro Coopharádio, quando o suspeito, identificado como Aguinaldo Romero Ferreira, 38 anos, chegou com uma pistola .40 e anunciou o roubo.
O policial reagiu a tempo e o baleou, enquanto os demais fugiram. O veículo usado foi encontrado abandonado no Bairro Pioneiros. Aguinaldo morreu no local, antes mesmo que pudesse ser socorrido. Conforme registrado, ele era foragido da justiça.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS