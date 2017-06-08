Rapaz tem a perna quebrada em acidente entre carro e moto

Policial
Colisão aconteceu em frente à Escola Felipe Orro, na Santa Therezinha
Um homem de 32 anos ficou gravemente ferido depois de um acidente entre carro e moto na vila Santa Terezinha, no fim da manhã desta quinta-feira (8). Uma caminhonete L 200 acabou colidindo contra uma Honda Fan preta. O condutor da moto estava acompanhado da namorada, de 22 anos, que teve escoriações pelo corpo.
O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Cláudio Fernando Stella e Carlos Ferreira dos Santos Bandeira. O motorista da caminhonete colaborou com o atendimento às vítimas e aguardou no local pela chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
Os veículos bateram por volta das 11h20, próximo à Escola Felipe Orro. O rapaz de 32 anos teve uma fratura no fêmur e foi levado para o Pronto-Socorro de Aquidauana.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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