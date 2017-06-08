Rapaz tem a perna quebrada em acidente entre carro e moto

Um homem de 32 anos ficou gravemente ferido depois de um acidente entre carro e moto na vila Santa Terezinha, no fim da manhã desta quinta-feira (8). Uma caminhonete L 200 acabou colidindo contra uma Honda Fan preta. O condutor da moto estava acompanhado da namorada, de 22 anos, que teve escoriações pelo corpo.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Cláudio Fernando Stella e Carlos Ferreira dos Santos Bandeira. O motorista da caminhonete colaborou com o atendimento às vítimas e aguardou no local pela chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.



Os veículos bateram por volta das 11h20, próximo à Escola Felipe Orro. O rapaz de 32 anos teve uma fratura no fêmur e foi levado para o Pronto-Socorro de Aquidauana.