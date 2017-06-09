Criativos, traficantes enviaram remessa de maconha em mesas de sinuca

A criatividade dos traficantes para enviar remessas de droga segue surpreendendo as forças de segurança que operam em Mato Grosso do Sul. Ontem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou carga de maconha escondida em mesas de sinuca, na carroceria de uma camionete. O flagrante aconteceu em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

Durante a abordagem os ocupantes - a princípio dois homens - fugiram em meio ao matagal às margens da rodovia, e não foram encontrados até o fechamento desta edição. Quando abandonado o veículo, foi constatado que duas mesas levadas na carroceria serviam para o tráfico de grande quantidade de maconha - o peso ainda não foi contabilizado.