Homem de 41 anos fica ferido em batida de caminhão e moto

Um homem 41 anos teve de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros depois de se envolver em acidente com um caminhão de pequeno porte, em Anastácio. A batida aconteceu por volta das 11h50 desta sexta-feira (9).

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista seguia pela rua Adair Goularte e tinha a preferência. Ele estava com a esposa na garupa da moto, quando foi atingido pelo caminhão que seguia pela rua Nilza Ribeiro.

A esposa da vítima deixou o local do acidente com a motocicleta, o rapaz teria dito aos Bombeiros que ela precisava da moto. Ele foi atendido pela equipe de resgate, com dores na lombar e com escoriações.