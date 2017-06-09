Homem de 41 anos fica ferido em batida de caminhão e moto

Policial
Motorista não respeitou a preferencial e acabou atingindo a motocicleta
Um homem 41 anos teve de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros depois de se envolver em acidente com um caminhão de pequeno porte, em Anastácio. A batida aconteceu por volta das 11h50 desta sexta-feira (9).
De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista seguia pela rua Adair Goularte e tinha a preferência. Ele estava com a esposa na garupa da moto, quando foi atingido pelo caminhão que seguia pela rua Nilza Ribeiro.
A esposa da vítima deixou o local do acidente com a motocicleta, o rapaz teria dito aos Bombeiros que ela precisava da moto. Ele foi atendido pela equipe de resgate, com dores na lombar e com escoriações.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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