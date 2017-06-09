Paraguaio é executado a tiros de pistola em Ponta Porã

Fronteira violenta
Crime aconteceu no cruzamento das ruas 12 de Outubro e Coronel Santana
O paraguaio Marcos Javier Riquelme, de 37 anos, foi executado com vários tiros de pistola calibre nove milímetros na noite de ontem, em Ponta Porã, na fronteira com Pedro Juan Caballero (PY).
A vítima seguia de moto, quando no cruzamento das ruas 12 de Outubro e Coronel Santana, foi abordada por um carro modelo Vectra. Os ocupantes do veículo dispararam e logo em seguida fugiram para rumo ignorado.
Segundo o site Ponta Porã Informa, junto ao corpo de Riquelme havia um carregador com munições de pistola nove milímetros, o que sugere que a arma, supostamente usada por ele para se defender, foi roubada.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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