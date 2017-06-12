Gaeco investiga corrupção e tráfico em presídio

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Gaeco - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado -, realiza nesta segunda-feira (12) a “Operação Chip” em Campo Grande.

De acordo com as informações da assessoria de imprensa alvo principal é o sistema prisional, oportunidade na qual estão sendo cumpridos três mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão. Durante a Operação, são apurados os crimes de corrupção, peculato, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O Gaeco, desde o inicio do ano, tem realizado buscas e apreensões no sistema penitenciário do Estado.

O nome da operação Chip é em referência a um dos alvos que é agente penitenciário e suspeito de levar celulares e chips para dentro do IPCG – Instituto Penal de Campo Grande e conta com o apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar.