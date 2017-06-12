Homem saiu de Corumbá com 50 quilos de cocaína avaliados em R$ 1,5 milhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu ontem um homem que saiu de Corumbá com 50 quilos de cocaína. A droga, avaliada em R$ 1,5 milhão, era transportada em uma picape Peugeot Hoggar abordada na BR-262, na altura do quilômetro 23, em Três Lagoas.



Durante a fiscalização de rotina, o condutor apresentou-se nervoso e deu informações inconsistentes acerca da sua viagem, gerando desconfiança aos policiais. Em verificação minuciosa ao veículo foram encontrados 50 tabletes de cocaína escondidos na lateral do carro.