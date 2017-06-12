Homem saiu de Corumbá com 50 quilos de cocaína avaliados em R$ 1,5 milhão

Tráfico
Durante abordagem, o condutor do veículo que levava a droga não deu detalhes sobre o destino da viagem
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu ontem um homem que saiu de Corumbá com 50 quilos de cocaína. A droga, avaliada em R$ 1,5 milhão, era transportada em uma picape Peugeot Hoggar abordada na BR-262, na altura do quilômetro 23, em Três Lagoas.
Durante a fiscalização de rotina, o condutor apresentou-se nervoso e deu informações inconsistentes acerca da sua viagem, gerando desconfiança aos policiais. Em verificação minuciosa ao veículo foram encontrados 50 tabletes de cocaína escondidos na lateral do carro.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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