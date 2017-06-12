Homem tem de ser socorrido pelos Bombeiros depois de briga com a esposa

Um registro de violência doméstica na rua Giovane Toscano de Brito, no bairro Ovídio Costa, terminou com um homem ferido neste domingo (12), por volta das 15h.

O homem de 34 anos apresentando um corte “inciso” no tórax foi atendido pela equipe de resgate. O objetivo que causou o corte não foi divulgado.

A vítima relatou que o ferimento aconteceu devido uma briga com sua esposa. Foi atendido pela Equipe de Resgate e encaminhado ao P. S. municipal em Aquidauana.