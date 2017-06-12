Homem tem de ser socorrido pelos Bombeiros depois de briga com a esposa

Policial
Um registro de violência doméstica na rua Giovane Toscano de Brito, no bairro Ovídio Costa, terminou com um homem ferido neste domingo (12), por volta das 15h.
O homem de 34 anos apresentando um corte “inciso” no tórax foi atendido pela equipe de resgate. O objetivo que causou o corte não foi divulgado.
A vítima relatou que o ferimento aconteceu devido uma briga com sua esposa. Foi atendido pela Equipe de Resgate e encaminhado ao P. S. municipal em Aquidauana.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS