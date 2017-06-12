Policiais rodoviários apreendem carga com 23 iPhones na MS-164

Policial
A Polícia Militar Rodoviária realizou a apreensão de 23 iPhones no inicio da tarde deste domingo (11). Os policiais da Base Operacional de Ponta Porã deram ordem de parada a um homem de 29 anos, por volta da 12h30, no km 105 da rodovia MS-164.
O motorista do Volkswagen UP, com placas de Goiânia (GO), seguia no sentido Ponta Porã-Vista Alegre.
Ao realizar buscas no interior do veículo, foram encontrados sob o revestimento das portas, no painel e no teto do veículo 23 unidades do smartphone iPhone. A carga foi apreendida e será enviada para a Receita Federal.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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