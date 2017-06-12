Policiais rodoviários apreendem carga com 23 iPhones na MS-164

A Polícia Militar Rodoviária realizou a apreensão de 23 iPhones no inicio da tarde deste domingo (11). Os policiais da Base Operacional de Ponta Porã deram ordem de parada a um homem de 29 anos, por volta da 12h30, no km 105 da rodovia MS-164.

O motorista do Volkswagen UP, com placas de Goiânia (GO), seguia no sentido Ponta Porã-Vista Alegre.



Ao realizar buscas no interior do veículo, foram encontrados sob o revestimento das portas, no painel e no teto do veículo 23 unidades do smartphone iPhone. A carga foi apreendida e será enviada para a Receita Federal.