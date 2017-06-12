Sala de exames de hospital é atingida por incêndio neste domingo

O Corpo de Bombeiros foi acionado por causa de um incêndio na manhã deste domingo (11) no Hospital Nosso Lar, na Vila Planalto em Campo Grande. De acordo com as informações divulgadas pelos Bombeiros, o fogo começou por volta das 8h.

Segundo os Bombeiros, o incêndio começou em um aparelho eletrônico na sala de eletroencefalograma. Ainda de acordo com os militares, após a extinção das chamas foi feita a retirada do material queimado e a ventilação tática no local. Não houve vitimas, a área total afeta de aproximadamente 15 metros quadrados.

O Trem de socorro composto pelas viaturas Auto Salvamento (AS-44) Comandado pelo Tenente Campos, Auto Bomba Taque (ABT35) e unidades de Moto Socorro foram acionados.