Loja de Miranda é invadida e objetos furtados indicam trajeto usado na fuga

Ladrões invadiram uma loja em Miranda e, durante a fuga, objetos furtados deixados para trás no meio de avenida indicam trajeto feito pelos bandidos.

A loja de roupas e calçados fica na rua 13 de Junho e, segundo o autor da denúncia, um par de chinelo e outro de chuteira foram encontrados na avenida Afonso Pena.

De acordo com o registro policial, os calçados indicam que os invasores seguiram em direção à usina velha. O caso está sob investigação e não foram divulgadas informações se a loja foi invadida por alguém que agiu sozinho ou por um grupo.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, a loja pode ter sido invadida entre as 18h de domingo (11) e as 6h da manhã de ontem (12).