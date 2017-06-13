Operação policial apreende duas toneladas de carne imprópria para consumo

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) realizou entre os dias 5 e 9 de junho, ação conjunta com Iagro e Vigilância Sanitária nos municípios de Antônio João, Caracol e Nioaque, onde foram apreendidas duas toneladas de carne imprópria para consumo.

Os alvos da fiscalização foram açougues e casas de carne, com objetivo de prevenir e reprimir a comercialização de produtos de origem animal oriundos de abates clandestinos, ou em desacordo com a legislação sanitária.



A operação resultou no recolhimento e destruição de aproximadamente duas toneladas e meia de carne e embutidos sem inspeção ou de origem incerta, por estarem impróprios para consumo.