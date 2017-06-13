Presa dupla com máquina de lavar e televisores comprados de ladrão

Miranda
Autores foram autuados em flagrante por receptar produto furtado
A Policia Civil de Miranda prendeu em flagrante Lucilene Santana, de 32 anos, e Leandro Gomes Ferreira, 27 anos, por receptação. Durante investigações a furto de residência no município, investigadores descobriram que vários objetos já haviam sido comercializados e estariam com eles, incluindo televisões e lavadora de roupas.
Na casa de Lucilne, os policiais encontraram a máquina de lavar que, segundo ela, havia sido comprada de um homem identificado como Luciano Benites de Campos, conhecido por invadir residências na cidade. Dando continuidade aos trabalhos, os policiais chegaram ao imóvel de Leandro, onde estavam duas televisões, também adquiridas junto a Luciano.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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