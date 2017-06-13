PRF faz fiscalização preventiva e aborda motoristas na BR-419

Policial
Condutores passaram pelo teste do etilômetro e tiveram documentos checados
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez uma série de abordagens no fim da manhã desta terça-feira (13), na BR-419. A equipe de reportagem de O Pantaneiro acompanhou o trabalho de abordagem e orientação de quem passava pela rodovia, enquanto fazia a cobertura de um capotamento na altura do km 288 – no sentido Aquidauana-Nioaque.
Pela contagem repassada pela PRF, foram abordados dois caminhões, uma motocicleta e mais 15 carros de passeio. Todos os motoristas passaram pelo teste do etilômetro, o popular bafômetro, mas todos os testes deram resultado negativo.
Toda a documentação dos veículos e condutores também foram verificados pela Equipe da PRF.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS