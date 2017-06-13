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PRF faz fiscalização preventiva e aborda motoristas na BR-419

Condutores passaram pelo teste do etilômetro e tiveram documentos checados

Flavio Brito

Publicado em 13/06/2017 às 13:53

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez uma série de abordagens no fim da manhã desta terça-feira (13), na BR-419. A equipe de reportagem de O Pantaneiro acompanhou o trabalho de abordagem e orientação de quem passava pela rodovia, enquanto fazia a cobertura de um capotamento na altura do km 288 – no sentido Aquidauana-Nioaque. 

Pela contagem repassada pela PRF, foram abordados dois caminhões, uma motocicleta e mais 15 carros de passeio. Todos os motoristas passaram pelo teste do etilômetro, o popular bafômetro, mas todos os testes deram resultado negativo. 

Toda a documentação dos veículos e condutores também foram verificados pela Equipe da PRF. 

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