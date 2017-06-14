Cliente acusa dono de autopeças de agressão em Aquidauana

Policial
Comerciante teria se recusado a fornecer a nota fiscal depois de uma compra
O desentendimento entre o cliente e o dono de uma loja de ferragens e autopeças no Centro de Aquidauana virou caso de polícia nesta terça-feira (13). De acordo com o autor da denúncia, um homem de 46 anos, ele foi até o estabelecimento por volta das 16h e, depois de comprar o que precisava, solicitou a emissão da nota fiscal.
Segundo as informações do registro policial, o dono do comércio se recusou a fornecer o documento e partiu para a agressão física. Segundo a vítima, o comerciante teria usado uma barra de ferro para atingi-lo no braço e na testa.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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