Cliente acusa dono de autopeças de agressão em Aquidauana

O desentendimento entre o cliente e o dono de uma loja de ferragens e autopeças no Centro de Aquidauana virou caso de polícia nesta terça-feira (13). De acordo com o autor da denúncia, um homem de 46 anos, ele foi até o estabelecimento por volta das 16h e, depois de comprar o que precisava, solicitou a emissão da nota fiscal.

Segundo as informações do registro policial, o dono do comércio se recusou a fornecer o documento e partiu para a agressão física. Segundo a vítima, o comerciante teria usado uma barra de ferro para atingi-lo no braço e na testa.